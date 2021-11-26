«Рома» и «Буде-Глимт» вышли в плей-офф Лиги конференций
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В группе С Лиги конференций после пятого тура определились участники плей-офф.
«Рома» разгромила «Зарю» (4:0). Команда набрала 10 очков и идет второй в группе С.
«Буде-Глимт» победил софийский ЦСКА — 2:0. Норвежский клуб лидирует (11 очков). «Заря» имеет шесть очков, ЦСКА — одно. Обе команды уже не смогут выйти из группы.
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