«Рома» и «Буде-Глимт» вышли в плей-офф Лиги конференций

В группе С Лиги конференций после пятого тура определились участники плей-офф.

«Рома» разгромила «Зарю» (4:0). Команда набрала 10 очков и идет второй в группе С.

«Буде-Глимт» победил софийский ЦСКА — 2:0. Норвежский клуб лидирует (11 очков). «Заря» имеет шесть очков, ЦСКА — одно. Обе команды уже не смогут выйти из группы.