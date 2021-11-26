Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Зарей» (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

«Рома» чувствовала ответственность за победу в этом матче и продолжение выступлений в Лиге конференций, — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia. — «Заря» — команда не самого высокого уровня. «Рома» могла забить 6-7 мячей. Сегодня несколько наших футболистов показали блестящие индивидуальные навыки. Мы счастливы, что вышли в плей-офф".

Тренер также отметил, что никогда не сердится на своих подопечных.

«Моя команда состоит не только из хороших футболистов, но и из хороших людей. Мы можем спорить о тактике и стратегии, но я никогда не сержусь на них. У нас всегда присутствует чувство вовлеченности и единства», — сказал он.

После пяти туров группового этапа Лиги конференций «Рома» набрала 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы C и гарантировала себе участие в плей-офф Лиги конференций. «Заря» с шестью очками расположилась на третьей позиции.