Президент УЕФА рассказал, почему была создана Лига конференций

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему был создан новый клубный турнир — Лига конференций УЕФА.

«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными — дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи.

Вот почему мы создали Лигу конференций УЕФА. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.