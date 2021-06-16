«Сочи» узнал имя соперника по второму отборочному раунду Лиги Конференций.

Команда Владимира Федотова встретится с азербайджанским клубом «Кешля». Первый матч состоится 22 июля в Сочи, ответная игра пройдет в Азербайджане 29 июля.

По итогам сезона-2020/21 «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице и впервые в истории попал в еврокубки.