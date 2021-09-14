Полузащитник «Маккаби» Битон реализовал первый пенальти в истории Лиги конференций

Полузащитник «Маккаби» (Тель-Авив) Дан Битон стал первым игроком в истории Лиги конференций (без учета отборочного турнира), который реализовал пенальти. Он отметился голом с 11-метрового в матче против армянского «Алашкерта».

Вратарь гостей Огнен Канчаревич отразил удар израильского футболиста с «точки», но арбитр решил, что пенальти нужно исполнить еще раз. Во второй раз футболист был точен.

После первого тайма «Маккаби» ведет 3:1. Лига конференций — новый еврокубковый турнир, который проводится с сезона-2021/22.