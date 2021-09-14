Тель-авивский «Маккаби» обыграл «Алашкерт» Григоряна на старте Лиги конференций

«Маккаби» (Тель-Авив) победил армянский «Алашкерт» (4:1) в матче первого тура группового турнира Лиги конференций.

В составе хозяев отличились Стипе Перица, Гавриэль Каничовси, Дан Битон (с пенальти) и Матан Хозез. У гостей забил Жозе Эмбало. Главный тренер «Алашкерта» — российский специалист Александр Григорян.

Перица стал автором первого гола в истории турнира без учета квалификации. Лига конференций — новый еврокубковый турнир, который проводится с сезона-2021/22.

Лига конференций

Группа А

1-й тур

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Алашкерт» (Армения) — 4:1 (3:1)

Голы: Перица, 13 (1:0). Эмбало, 17 (1:1). Каничовски, 32 (2:1). Битон, 45 — с пенальти (3:1). Хозез, 72 (4:1).

«Маккаби Тель-Авив»: Перец, Йеини (Пивен, 68), Давидзада, Жералдес, Эрнандес, Нахмиас, Глазер, Битон (Рикан, 47), Каничовски (Кувас, 68), Перица (Халяйла, 80), Геррреро (Хозез, 46).

«Алашкерт»: Канчаревич, Восканян, Кадьо, Болевич, Григорян (Алессандро, 76), Камета, Гоме (Хурцидзе, 40), Безекур (Едигарян, 60), Глишич (Никсон, 77), Михайлович (Милинкович, 46), Эмбало.

Предупреждения: Геррреро, 29. Восканян, 45. Михайлович, 45. Глишич, 60. Перица, 77.

Судья: Эскос (Норвегия).

14 сентября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».