«Рома» обыграла «Милан», «Байер» в шаге от великого рекорда, у Эмери победа в 1000-м матче

Рассказываем о главных событиях первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Магия Де Росси

Едва ли не главный матч дня в какой-то момент превратился в соревнование по розыгрышам угловых. «Рома» получила на него право, когда Меньян вытащил из-под перекладины удар Эль-Шаарави, и после подачи Дибалы герой римского дерби Манчини снова сыграл образцово на втором этаже. Не случайно с пятью мячами в этом сезоне он сейчас самый результативный центральный защитник в лигах топ-5. Когда же в аналогичной ситуации мог отличиться Жиру, мяч остановила голова расположившегося у линии ворот Лукаку.

Как оказалось, этого хватило для успеха, которого у «Ромы» не было очень давно. В прошлый раз римляне обыграли «Милан» в октябре 2019 года. А на «Сан-Сиро» они не побеждали с октября 2017-го. Тогда Даниэле Де Росси еще был действующим футболистом! Так что нынешний главный тренер точно знает какой-то секрет. Впрочем, данная мысль касается не только игр против россонери, но и волшебного преображения команды после увольнения Жозе Моуринью.

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Короли концовок

Нули на табло в первом тайме в Леверкузене — недоразумение. Или — заслуга голкипера «Вест Хэма» Фабяньски, который несколько раз выручил свою команду. Особенно ярко смотрелся эпизод, в котором поляк вытащил из дальнего угла выстрел Шика. Главным же творцом предсказуемо стал Вирц. За 45 минут он создал пять моментов, тогда как все «молотобойцы» — один. Его испортил Кудус, удар которого лишь размял Коваржа.

Впрочем, засушить лучшую команду Германии Дэвиду Мойесу не удалось, а концовки — конек «Байера». Сломал гостей пробивший сквозь скопление игроков Хофманн, который был прекрасен осенью, но не забивал с 29 октября. А на последних минутах «аспириновые» сделали перевес более комфортным. И если удар Та остановили на ленточке защитники, то на первой добавленной минуте Бонифас безупречно пробил головой. Это первый после травмы и нескольких месяцев лечения гол нигерийского снайпера.

В чем-то его успех символичен. Приехавший из норвежской лиги форвард зажигал в первой половине сезона, когда была заложена база грядущего чемпионства. А теперь Бонифас отличился в исторической игре, после которой серия «Байера» без поражений достигла 42 матчей. Остался один шаг до рекорда «Ювентуса», который может быть повторен уже в воскресенье — в потенциально золотом матче команды Хаби Алонсо.

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Победа в честь Эрикссона

Главным событием вечера на «Да Луж» стал даже не сам футбол, а трогательное чествование Свена-Йорана Эрикссона. В перерыве смертельно больной 76-летний тренер вышел на поле стадиона, где он завоевал три чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Португалии, а также играл в финале Кубка УЕФА. Встречая шведа, ветераны «Бенфики» выстроили почетный коридор, а президент «орлов» Руй Кошта вручил Эрикссону памятный приз.

Лиссабонцы к этому моменту вели в счете благодаря голу пробившего с носка Рафы Силвы. Лучший снайпер «Бенфики» спустя пять лет преодолел отметку в 20 забитых мячей. Хорошеет с годами и Ди Мария, который удвоил перевес хозяев после красивой перепасовки с Давидом Нересом. 36-летний аргентинец — настоящий герой плей-офф, от которого пропустили все соперники. Но если «Тулузе» и «Рейнджерс» Анхель забивал с пенальти, то здесь отличился с игры. Нарушил же лиссабонскую идиллию Обамеянг, повысивший шансы «Марселя» перед ответной встречей.

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Поражение Оздоева и безумный матч в Пирее

Наш человек в Лиге конференций — Магомед Оздоев — вышел в стартовом составе ПАОК и отыграл 73 минуты. Когда он покидал поле, «двуглавые орлы» уступали с минимальным счетом. А в отсутствие россиянина гости рисковали пропустить второй мяч, получив пенальти в свои ворота. Однако виновник эпизода Котарски сам все исправил, отразив удар лучшего снайпера «Брюгге» Игора Тиагу.

Унаи Эмери идет за очередным еврокубком. Это победы в Лиге Европы могли испанцу надоесть, тогда как Лигу конференций он еще не выигрывал. В первом тайме «Виллу» приблизили к трофею два человека. Во-первых, открывший счет после углового Уоткинс, который стал седьмым футболистом в чемпионатах «большой пятерки», которому удалось добраться до гроссмейстерский отметки в 25 забитых мячей. Во-вторых, голкипер Эмилиано Мартинес, не позволивший забить Жегрове и Дэвиду.

Но в итоге первой звездой 1000-го матча в тренерской карьере Эмери стал капитан бирмингемцев Макгинн. Именно шотландец навесил на Уоткинса, а уже во втором тайме — и снова после розыгрыша углового — бильярдным ударом уложил мяч впритирку со штангой. Правда, концовка у «Виллы» получилась смазанной. Если до этого гол Гвюдмундссона отменили из-за микроскопического офсайда, то другой игрок обороны «Лилля» Диаките все сделал по правилам. Да еще и в традициях вечера — после корнера.

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Бойкотировавший турецкий Суперкубок «Фенербахче» подошел к четвертьфиналу отдохнувшим и полным сил. По крайней мере, такое впечатление возникло, когда Джеко к шестой минуте успел отметиться тремя неплохими ударами. Но забил в итоге «Олимпиакос». Первый выпад греков, и Фортунис отправил мяч в нижний угол! Продолжение последовало после удара Йоветича с острого угла. Ливакович не выручил, тогда как вратарь хозяев перед уходом на перерыв спас после атаки Крунича.

Когда же Шикиньо довел счет до крупного, возникло ощущение, что забастовка «Фенера» продолжается. Однако все перевернулось за считанные минуты. За необязательным пенальти, который реализовал Тадич, последовал второй гол, организованный бывшим динамовцем Шиманьски. Вместо разгрома — настоящая интрига. Тем интереснее ответная игра в Стамбуле.

Самая скучная игра вечера не вызвала бы никаких эмоций, если бы не скандал на последних минутах. Полузащитник «Фиорентины» Иконе толкнул в грудь игнорировавшего его боллбоя и, вырвав мяч, швырнул его в подростка. Судья, видимо, решил не накалять обстановку, ограничившись желтой карточкой. Но, очевидно, француза ждет персональное наказание от дисциплинарного комитета.