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Сегодня, 01:00

«Славия» и «Витесс» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент

Завершились матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Пражская «Славия» победила «Фенербахче» и пробилась в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счетом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Иван Шранц и Йира Коллинс Сор, оформивший дубль . Голы за «Фенербахче» забили Мерт Хакан Яндаш и Мергим Бериша.

Первый матч, 17 февраля, завершился со счетом 3:2 в пользу «Славии».

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Sinobo Stadium (Прага)
Славия Пр
3:2
Фенербахче
Голы
Шранц, 19 (1:0), Коллинс Сор, 27 (2:0), Яндаш, 39 (2:1), Коллинс Сор, 63 (3:1), Бериша, 90 (3:2)
Славия Пр
Мандоус Холеш Усу Ба (Лингр, 46) Качараба (Кудела, 90+2) Оскар Дорли Траоре (Таловеров, 78) Олайинка Плавшич (Пудил, 90+2) Коллинс Сор (Тецл, 83) Шранц
Фенербахче
Алтай Байындыр Сердар Азиз Тиссеран (Ким Мин Джэ, 81) Солои Соса (Озан Туфан, 57) Яндаш Пелкас (Арда Гюлер, 57) Валенсия Кадиоглу (Сангаре, 28) Сердар Дурсун (Бериша, 81) Осайи-Самуэль
Предупреждения
Качараба 20’, Тецл 90+3’  -  Осайи-Самуэль 31’, Яндаш 32’, Пелкас 42’
Судьи
Кавана (Англия)

В еще одной игре «Витесс» обыграл венский «Рапид» со счетом 2:0 и тоже вышел в 1/8 финала Лиги конференций. Голами отметились Адриан Грбич и Матуш Беро.

В первой встрече, 17 февраля, «Витесс» проиграл со счетом 1:2.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 23:00. GelreDome (Арнем)
Витесс
2:0
Рапид В
Голы
Грбич, 3 (1:0), Беро, 19 (2:0)
Витесс
Хауэн Даса Расмуссен Дуки Тронстад Ороз Беро Домджони (Вруг, 80) Виттек Грбич (Япи, 90) Фредериксен (Хейсман, 69)
Рапид В
Хедль Айву Виммер Морманн Любичич Шик (Кнасмюльнер, 57) Граховац (Шобесбергер, 81) Ойер (Петрович, 81) Демир (Китагава, 57) Грюлль Дрейф
Предупреждения
Ороз 79’, Даса 80’  -  Дрейф 74’, Виммер 76’, Грюлль 80’
Судьи
Кехлет (Дания)
ФК Мидтьюлланн
ФК ПАОК
ФК Рапид (Вена)
ФК Славия (Прага)
ФК Фенербахче
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