«Славия» и «Витесс» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Завершились матчи 1/16 финала Лиги конференций.

Пражская «Славия» победила «Фенербахче» и пробилась в 1/8 финала турнира. Матч завершился со счетом 3:2.

Голами в составе победителей отметились Иван Шранц и Йира Коллинс Сор, оформивший дубль . Голы за «Фенербахче» забили Мерт Хакан Яндаш и Мергим Бериша.

Первый матч, 17 февраля, завершился со счетом 3:2 в пользу «Славии».

В еще одной игре «Витесс» обыграл венский «Рапид» со счетом 2:0 и тоже вышел в 1/8 финала Лиги конференций. Голами отметились Адриан Грбич и Матуш Беро.

В первой встрече, 17 февраля, «Витесс» проиграл со счетом 1:2.