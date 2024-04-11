«Олимпиакос» и «Фенербахче» сыграют в Лиге конференций 11 апреля

11 апреля в Пирее (Греция) «Олимпиакос» дома примет «Фенербахче» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Игра на стадионе «Караискакис» начнется в 19.45 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи «Олимпиакос» — «Фенербахче» пройдет на телеканале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.30 мск.

Ключевые события первого матча четвертьфинала Лиги конференций между «Олимпиакосом» и турецким «Фенербахче» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги конференций «Фенербахче» — «Олимпиакос» состоится в Стамбуле 18 апреля, начало — в 22.00 мск.

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