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Сегодня, 04:24

Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Официальный сайт УЕФА объявил имена футболистов, которые претендуют на звание лучших игроков 6-го тура групповой стадии Лиги конференций.

Номинантами стали полузащитник Брайан Хейнен («Генк») и форварды Эдин Джеко («Фенербахче»), Жозуэ («Легия») и Эран Захави («Маккаби» Тель-Авив).

Хейнен забил один гол в матче с «Чукаричками» (2:0), у Джеко дубль в игре с трнавским «Спартаком» (4:0), Захави дважды забил в матче с АЗ (2:0), а Захави отдал два результативных паса в матче против «Гента» (3:1).

Футбол
Лига конференций
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