Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 01:10

Определились все участники плей-офф Лиги конференций-2023/2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кубок Лиги конференций.
Фото Global Look Press

В ночь с 14 на 15 декабря завершилась групповая стадия Лиги конференций-2023/24.

Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, занявшие первые два места. Также в Лиге конференций выступят команды, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге Европы.

Все участники плей-офф Лиги конференций:

Вышли в плей-офф с первого места: «Лилль», «Маккаби» (Тель-Авив), «Виктория», «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК, «Фенербахче».

Вышли в плей-офф со второго места: «Слован», «Гент», «Динамо» (Загреб), «Буде-Глимт», «Легия», «Ференцварош», «Айнтрахт», «Лудогорец».

Вылетели в турнир из Лиги Европы: «Олимпиакос», «Аякс», «Бетис», «Штурм», «Юнион», «Маккаби» (Хайфа), «Серветт», «Мольде».

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в 1/8 финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и вылетевшие в турнир из Лиги Европы примут участие в стыковых матчах.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 18 декабря. Первые матчи пройдут 15 февраля, ответные игры состоятся 22 февраля.

23 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций, в которой команды, занявшие первые места в группах, узнают своих соперников.

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астана» уступила пльзеньской «Виктории», «Брюгге» победил «Буде-Глимт»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости