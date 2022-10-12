Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

12 октября, 13:58

Форвард «Леха» не смог полететь на матч с «Хапоэлем» из-за проблем с визой. Ранее Польша не пустила Шапи на первый матч команд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Адриэль Ба Луа.
Фото Global Look Press

Нападающий познаньского «Леха» Адриэль Ба Луа не смог вылететь вместе с командой на матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Хапоэля» (Беэр-Шева), сообщает официальный сайт польского клуба.

26-летний ивуариец не смог получить визу для въезда в Израиль. Руководство «Леха» обращалось за помощью в посольство Польши в Тель-Авиве, а также направило письмо главе МИД Израиля, однако решить проблему не удалось.

На прошлой неделе российский футболист «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть в Польшу на игру 3-го тура Лиги конференций против «Леха» (0:0), поскольку с 19 сентября в стране вступил в силу запрет на въезд для россиян.

Матч 4-го тура Лиги конференций «Хапоэль» — «Лех» состоится в четверг, 13 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Магомед-Шапи Сулейманов. «Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Источник: https://www.lechpoznan.pl/aktualnosci,2,bez-adriela-w-izraelu,40546.html
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
Лига конференций
ФК Лех
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
3
10
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальяно: «Победа в Лиге конференций может дать «Фиорентине» импульс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости