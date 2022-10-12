Форвард «Леха» не смог полететь на матч с «Хапоэлем» из-за проблем с визой. Ранее Польша не пустила Шапи на первый матч команд

Нападающий познаньского «Леха» Адриэль Ба Луа не смог вылететь вместе с командой на матч 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Хапоэля» (Беэр-Шева), сообщает официальный сайт польского клуба.

26-летний ивуариец не смог получить визу для въезда в Израиль. Руководство «Леха» обращалось за помощью в посольство Польши в Тель-Авиве, а также направило письмо главе МИД Израиля, однако решить проблему не удалось.

На прошлой неделе российский футболист «Хапоэля» Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть в Польшу на игру 3-го тура Лиги конференций против «Леха» (0:0), поскольку с 19 сентября в стране вступил в силу запрет на въезд для россиян.

Матч 4-го тура Лиги конференций «Хапоэль» — «Лех» состоится в четверг, 13 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.