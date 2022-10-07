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7 октября, 04:34

Итальяно: «Победа в Лиге конференций может дать «Фиорентине» импульс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал победу над «Хартс» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги конференций.

«Нам нужен был такой матч. Работали над тем, чтобы быть агрессивными, и у нас это получилось. Однако мы до сих пор ничего не добились. Нам нужно немедленно сосредоточиться на следующей игре. Эта победа может дать нам импульс», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

После трех туров «Фиорентина» с 4 очками занимает 2-е место в группе. «Хартс» с 3 очками идет на 3-й строчке.

Футбол
Лига конференций
ФК Фиорентина
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