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13 октября, 22:11

«Фиорентина» разгромила «Хартс», «Вильярреал» победил «Аустрию» и вышел в плей-офф Лиги конференций

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. Флоренция. «Фиорентина» — «Хартс».
Фото Reuters

«Фиорентина» разгромила «Хартс» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций — 5:1.

У итальянской команды дубль сделал Нико Гонсалес, по одному мячу на счету Луки Йовича, Кристиано Бираги и Антонина Барака. Единственный гол «Хартс» — на счету Стивена Хамфриса.

«Фиорентина» занимает второе место в группе A с 7 очками, «Хартс» идет на третьей строчке с 3 очками. Лидером таблицы является «Истанбул Башакшехир» с 10 очками, который победил РФШ (3:0). У латвийской команды 2 очка, она идет на четвертой строчке. Турецкий клуб гарантированно попадет в плей-офф Лиги конференций.

Лига конференций. Группа A
13 окт, 19:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
5:1
Хартс
Лига конференций. Группа A
13 окт, 19:45. Basaksehir Fatih Terim Stadium (Стамбул)
Истанбул Башакшехир
3:0
РФШ

«Вильярреал» обыграл «Аустрию» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол забил Николас Джексон. Благодаря этой победе испанская команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги конференций. «Вильярреал» начнет участие в плей-офф с 1/8 финала, поскольку досрочно обеспечила себе первое место в таблице.

Лига конференций. Группа C
13 окт, 19:45. Generali Arena (Вена)
Аустрия
0:1
Вильярреал
Лига конференций. Группа D
13 окт, 19:45. FK Partizan (Белград)
Партизан
2:0
Кельн
Лига конференций. Группа E
13 окт, 19:45. GSP (Никосия)
Аполлон
1:0
АЗ
Лига конференций. Группа F
13 окт, 19:45. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
4:2
Гент
Лига конференций. Группа G
13 окт, 19:45. Dr. Constantin Radulescu (Клуж-Напока)
ЧФР
2:0
Славия Пр
Лига конференций. Группа H
13 окт, 19:45. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
3:3
Базель

Футбол
Лига конференций
ФК Вильярреал
ФК Фиорентина
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