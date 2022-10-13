«Фиорентина» разгромила «Хартс», «Вильярреал» победил «Аустрию» и вышел в плей-офф Лиги конференций

«Фиорентина» разгромила «Хартс» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций — 5:1.

У итальянской команды дубль сделал Нико Гонсалес, по одному мячу на счету Луки Йовича, Кристиано Бираги и Антонина Барака. Единственный гол «Хартс» — на счету Стивена Хамфриса.

«Фиорентина» занимает второе место в группе A с 7 очками, «Хартс» идет на третьей строчке с 3 очками. Лидером таблицы является «Истанбул Башакшехир» с 10 очками, который победил РФШ (3:0). У латвийской команды 2 очка, она идет на четвертой строчке. Турецкий клуб гарантированно попадет в плей-офф Лиги конференций.

«Вильярреал» обыграл «Аустрию» с минимальным преимуществом — 1:0. Единственный гол забил Николас Джексон. Благодаря этой победе испанская команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги конференций. «Вильярреал» начнет участие в плей-офф с 1/8 финала, поскольку досрочно обеспечила себе первое место в таблице.