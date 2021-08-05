Начало второго тайма матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» было задержано из-за того, что футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными номерами.

Проблема с формой «Рубина».

В первом тайме с формы игроков казанцев стали отлетать буквы и отклеиваться номера. На второй тайм некоторые футболиста «Рубина» вышли с номерами, которые были нарисованы маркером.

Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил начало матча. Футболистам пришлось срочно менять футболки.