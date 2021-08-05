Начало второго тайма матча «Ракув» — «Рубин» было задержано из-за того, что футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными номерами
23:10
Начало второго тайма матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» было задержано из-за того, что футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными номерами.
Проблема с формой «Рубина».
В первом тайме с формы игроков казанцев стали отлетать буквы и отклеиваться номера. На второй тайм некоторые футболиста «Рубина» вышли с номерами, которые были нарисованы маркером.
Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил начало матча. Футболистам пришлось срочно менять футболки.
Проблема с формой «Рубина».
Читайте также
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю