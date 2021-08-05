Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Начало второго тайма матча «Ракув» — «Рубин» было задержано из-за того, что футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными номерами

23:10
Проблема с формой «Рубина». Проблема с формой «Рубина». Проблема с формой «Рубина».
Проблема с формой «Рубина».
Теги:

Начало второго тайма матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Ракув» — «Рубин» было задержано из-за того, что футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными номерами.

Проблема с формой "Рубина".
Проблема с формой «Рубина».

В первом тайме с формы игроков казанцев стали отлетать буквы и отклеиваться номера. На второй тайм некоторые футболиста «Рубина» вышли с номерами, которые были нарисованы маркером.

Главный арбитр встречи не разрешил выходить на поле в таком виде и отложил начало матча. Футболистам пришлось срочно менять футболки.

Проблема с формой "Рубина".
Проблема с формой «Рубина».
Ракув — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Футбольный мир никогда не будет прежним». Реакция болельщиков на уход Месси из «Барселоны»
Побег отца, выбросившего из окна сына в Москве, попал на видео
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
В ДНР ответили на слова Зеленского о жителях Донбасса
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд