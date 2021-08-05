«Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди». «Рубин» пошутил над Кварацхелией
22:36
Полузащитник Хвича Кварацхелия попал в стартовый состав «Рубина» на матч с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Ракува».
Однако по ходу матча с ним случилось странная ситуация: на его футболке начали отклеиваться буквы, в результате чего стало невозможно прочесть фамилию футболиста на спине.
««Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди», — пошутил по этому поводу Twitter казанцев.
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Demon5897
на матч с 3-го квалификационного раунда, с ним случилось странная ситуация. Садись, КОЛ!
05.08.2021