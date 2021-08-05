Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

«Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди». «Рубин» пошутил над Кварацхелией

22:36
Теги:

Полузащитник Хвича Кварацхелия попал в стартовый состав «Рубина» на матч с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Ракува».

Однако по ходу матча с ним случилось странная ситуация: на его футболке начали отклеиваться буквы, в результате чего стало невозможно прочесть фамилию футболиста на спине.

««Играй не за фамилию на спине, а за эмблему на груди», — пошутил по этому поводу Twitter казанцев.

Ракув — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Власти Литвы и Латвии разрешили открывать пограничникам огонь по мигрантам
Двое мужчин шокировали прохожих сексом в центре Нижнего Тагила
Агроном назвал признаки нитратов в арбузе
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд


  • Demon5897

    на матч с 3-го квалификационного раунда, с ним случилось странная ситуация. Садись, КОЛ!

    05.08.2021