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Моуринью: «Осенний разгром в матче с «Буде-Глимтом» не повторится. «Рома» изменилась с тех пор»

Моуринью уверен, что «Рома» избежит повторения неудачи в матче с «Буде-Глимтом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о предстоящем первом четвертьфинальном матче Лиги конференций против «Буде-Глимта».

Игра пройдет в Норвегии.

«Я рад вернуться сюда, надеюсь, в этот раз все пройдет куда лучше, чем осенью. Мне никогда не нравились матчи на искусственном газоне, игры на натуральном покрытии — это совсем другой вид спорта. Впрочем, никаких оправданий, в плей-офф два матча, а мы хотим попасть в полуфинал.
Мы уважаем «Буде-Глимт», эта команда доказала свою силу на нашем поле в групповом этапе, но по сравнению с октябрем прошлого года «Рома» изменилась, некоторых футболистов уже нет в составе. Мы уже выглядим по-другому, так что разгром вряд ли повторится. Да, у «Буде-Глимт» тоже есть изменения в составе, но в целом команда осталась прежней. Мы же стали сильнее, и я надеюсь, что это поможет нам», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Матч «Буде-Глимт» — «Рома» состоится сегодня, 7 апреля, начало — в 22.00 (мск).

«Рома» и «Буде-Глимт» играли в одной группе в Лиге конференций. В первом матче в Норвегии «Буде-Глимт» одержал разгромную победу со счетом 6:1, а вторая встреча в Италии закончилась ничьей со счетом 2:2.

Источник: https://football-italia.net/mourinho-different-roma-to-one-that-lost-6-1-to-bodo-glimt/
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Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
Жозе Моуринью
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