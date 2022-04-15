Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал крупную победу над «БудеГлимтом» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы — единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвертой попытки. Но главное, что счет 1:2 превратился в итоге 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».