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«Теперь нам нести флаг Италии в Европе». Моуринью — о выходе в полуфинал Лиги конференций

Моуринью прокомментировал победу «Ромы» над «Буде-Глимтом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал крупную победу над «БудеГлимтом» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Теперь нам нести флаг Италии в Европе. Мы — единственный итальянский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках. Мы сильнее них. Неприемлемо выигрывать у них лишь с четвертой попытки. Но главное, что счет 1:2 превратился в итоге 5:2. Мы здорово играли с самого начала. Уже после первых забитых голов поняли, что дело сделано», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

«Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033438--roma-vs-bodo-glimt/updates/
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
Жозе Моуринью
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