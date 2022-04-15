«Рома» — «Буде-Глимт»: видеообзор матча 1/4 финала Лиги конференций

«Рома» разгромила «Буде-Глимт» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Игра прошла в Италии.

В первом тайме римская команда забила три мяча. Голы на счету Томи Абрахама и Николы Дзаньоло, который оформил дубль. После перерыва Дзаньоло забил свой третий мяч в этой встрече.

«Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».