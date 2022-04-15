Моуринью: «Рома» играет гораздо лучше, чем считают люди»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги конференций против «Буде-Глимт» (4:0).

«Главное — выход в полуфинал. Уже при счете 2:0 мы почувствовали, что забираем эту игру.

Даже после поражения в первом матче я чувствовал, что мы сильнее. Честно говоря, то, что мы лишь раз за четыре матча победили этого соперника, недопустимо. Но эта победа была важнее всего.

Играть качественно — это хорошо. Побеждать — это прекрасно. Поражение при качественной игре может понравиться только тому, кто утешает себя мыслями об идентичности команды. Но такие ничего не выигрывают.

Я верю в то, что «Рома» играет гораздо лучше, чем считают люди. Мы давно не проигрываем, списывать это на силу воли слишком легко. Все дело в том, что у нас организованная команда, и мы играем гораздо лучше, чем считается», — цитирует Моуринью Football Italia.

Римляне по сумме двух матче вышли в полуфинал, где сыграют с «Лестером».