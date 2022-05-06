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Моуринью: «Удалось построить хорошую команду, которая обыграла клуб АПЛ»

Моуринью прокомментировал победу над «Лестером»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Когда работаешь в Риме, ты живешь в Риме, ты дышишь им, дышишь этим клубом. С первого дня, как только я подписал контракт, ощущалось, что это большой клуб, но без побед и с небольшим количеством финалов. Нам удалось построить хорошую команду, которая постепенно добивалась прогресса и теперь обыграла команду премьер-лиги», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

В первом матче, который прошел в Англии, команды сыграли вничью (1:1), поэтому в финал прошла «Рома». В другом полуфинале «Фейеноорд» переиграл «Марсель».

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033448--roma-vs-leicester/updates/
Футбол
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
Жозе Моуринью
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