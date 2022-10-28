Моуринью обошел Фергюсона по победам в еврокубковых матчах

«Рома» выиграла у ХИК (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Для главного тренера римской команды Жозе Моуринью эта победа стала 107-й в еврокубках.

По этому показателю португальский специалист обошел Алекса Фергюсона и вышел на первое место по количеству побед в еврокубках среди тренеров.

Ранее Моуринью руководил в еврокубках такими клубами, как «Порту», «Челси», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». С «Порту» он выигрывал Лигу чемпионов в 2004 году, с «Манчестер Юнайтед» — Лигу Европы в 2017-м, а с «Ромой» — Лигу конференций в 2022-м.