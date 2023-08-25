Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Игры
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 09:02

Главный тренер «Бешикташа» Гюнеш: «Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бахтиер Зайнутдинов празднует забитый гол.
Фото ФК «Бешикташ»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш отреагировал дебют полузащитника Бахтиера Зайнутдинова за стамбульский клуб.

Экс-игрок ЦСКА забил победный гол в ворота «Динамо» Киев на 90+5-й минуте матча квалификации Лиги конференций.

«Я предпочел [выпустить] Бахтиера, потому что он уже играл в этом сезоне. Когда Масуаку получил травму, я выбрал Зайнутдинова. Поставил его в пару с Умутом, чтобы контролировать [действия] атакующего правого защитника. Зайнутдинов показал себя с лучшей стороны. Есть плюсы и минусы, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Гюнеша Son Dakika.

21 августа ЦСКА объявил о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ». Ранее сообщалось, что 25-летний футболист подпишет контракт с турецкой командой на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Бактиер Зайнутдинов
Лига конференций
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Киев)
Шенол Гюнеш
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грушевский назвал перешедшего в «Бешикташ» Зайнутдинова уникумом
Новости
RSS RSS
Все новости