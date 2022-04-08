«Марсель» — ПАОК: видеообзор матча Лиги конференций

«Марсель» выиграл у ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Велодром».

В первом тайме хозяева забили два безответных мяча. На 13-й минуте забил Жерсон с передачи Димитри Пайета, который незадолго до перерыва удвоил преимущество своей команды, пробив слета из-за пределов штрафной площади.

Сразу после перерыва ПАОК выпустил на поле Омара Эль-Каддури, который на 48-й минуте забил гол. В концовке встречи «Марсель» остался в меньшинстве, так как Жерсон получил вторую желтую карточку.

Ответная игра состоится через неделю, 14 апреля, в Греции.