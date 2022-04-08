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Сегодня, 00:54

«Марсель» — ПАОК: видеообзор матча Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Марсель» выиграл у ПАОК в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 2:1. Игра прошла во Франции на стадионе «Велодром».

В первом тайме хозяева забили два безответных мяча. На 13-й минуте забил Жерсон с передачи Димитри Пайета, который незадолго до перерыва удвоил преимущество своей команды, пробив слета из-за пределов штрафной площади.

Сразу после перерыва ПАОК выпустил на поле Омара Эль-Каддури, который на 48-й минуте забил гол. В концовке встречи «Марсель» остался в меньшинстве, так как Жерсон получил вторую желтую карточку.

Ответная игра состоится через неделю, 14 апреля, в Греции.

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
ПАОК
Голы
Жерсон, 13 (1:0), Пайет, 45 (2:0), Эль-Каддури, 48 (2:1)
Марсель
Манданда Салиба Чалета-Цар Колашинац (Камара, 63) Лирола (Ронжье, 64) Гендузи Жерсон Гей Пайет Бакамбю (Дьенг, 46) Дженгиз Юндер
ПАОК
Пасхалакис Ингасон Креспо Лиратзис Виейринья Аугусту Бисесвар (Митрицэ, 76) Куртич Цингарас (Эль-Каддури, 46) Живкович Акпом (Чолак, 75)
Предупреждения
Жерсон 76’, Камара 90’, Дьенг 90+4’  -  Бисесвар 73’, Куртич 90+4’
Удаления
Жерсон 90+4’ (вторая ж.к)
Судьи
Марчиняк (Польша)

Футбол
Лига конференций
ФК Марсель
ФК ПАОК
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