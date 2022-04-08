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Моуринью назвал причины поражения «Ромы» в матче против «Буде-Глимт»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал причины поражения в первом матче 1/4 финала Лиги конференций против «Буде-Глимт» (1:2).

«Оба гола — результаты стандарта и рикошета. Мы тоже много забиваем со стандартов, но забивать — хорошо, а пропускать — плохо.

Честно говоря, больше всего меня беспокоит травма Манчини. Это вызывает беспокойство, это вызвано игрой на «пластиковом» газоне.

Я полностью верю в своих игроков, в стадион, в поддержку наших людей. Очевидно, что «Буде-Глимт» — сильная команда, но я также верю, что у нас в ответной игре будет хороший судья и ассистент», — цитирует Моуринью Football Italia.

 

Ответная игра состоится в Риме 14 апреля.

ФК Буде-Глимт
ФК Рома
Жозе Моуринью
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