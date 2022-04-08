«Буде-Глимт» — «Рома»: видеообзор матча Лиги конференций

«Рома» проиграла «Буде-Глимт» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 1:2. Игра прошла в Норвегии.

В конце первого тайма римская команда открыла счет во встрече. Голом на 43-й минуте отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини с передачи Генриха Мхитаряна.

После перерыва хозяевам удалось отыграться и вырвать победу. Ульрик Салтнес забил на 56-й минуте, а Уго Ветлесен — на 89-й минуте.

Ответная игра между «Буде-Глимт» и «Ромой» состоится через неделю, 12 апреля. Матч пройдет в Италии.