Лига конференций: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/8 финала 14 марта

Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 14 марта. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала.

Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени стартует перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание матчей Лиги конференций: 14 марта, четверг

Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru

Время начала матчей — московское.

Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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