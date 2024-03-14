Лига конференций: время начала и где смотреть трансляции матчей 1/8 финала 14 марта
Ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 14 марта. Победители противостояний выйдут в 1/4 финала.
Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» в 20.30 по московскому времени стартует перекличка ответных матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Следите за ключевыми событиями противостояний Лиги конференций с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание матчей Лиги конференций: 14 марта, четверг
- 20.45. «Виктория» — «Серветт»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
- 20.45. «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
Онлайн трансляция — «Матч! Арена» — эфир с 20:30
- 20.45. «Фенербахче» — «Юнион»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
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20.45. ПАОК — «Динамо» Загреб
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
- 23.00. «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
- 23.00. «Астон Вилла» — «Аякс»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
- 23.00. «Брюгге» — «Мольде»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
- 23.00. «Лилль» — «Штурм»
Онлайн трансляция — сайт matchtv.ru
Время начала матчей — московское.
Финал Лиги конференций пройдет 29 мая 2024 года на стадионе «Айя-София» в Афинах.
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