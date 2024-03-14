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14 марта, 20:15

Лига конференций: прямая онлайн-трансляция матчей 14 марта

«Астон Вилла» сыграет с «Аяксом» в Лиге конференций 14 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Унаи Эмери, главный тренер ФК «Астон Вилла».
Фото AFP

В четверг, 14 марта состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. В прямом эфире трансляции игр покажут не площадках холдинга «Матч ТВ». Также на телеканале «Матч Премьер» запланирована перекличка ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций. Начнется эфир — в 20.30 по московскому времени. «СЭ» публикует расписание игрового дня ЛК на 14 марта. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги конференций на 14 марта

20.45. «Виктория» — «Серветт»
Трансляция — сайт matchtv.ru

20.45. «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
Трансляция — «Матч! Арена» — эфир с 20:30

20.45. «Фенербахче» — «Юнион»
Трансляция — сайт matchtv.ru

20.45. ПАОК — «Динамо» Загреб
Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Маккаби» Тель-Авив — «Олимпиакос»
Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Астон Вилла» — «Аякс»
Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Брюгге» — «Мольде»
Трансляция — сайт matchtv.ru

23.00. «Лилль» — «Штурм»

Трансляция — сайт matchtv.ru

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Аякс
ФК Лилль
ФК Фиорентина
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