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Сегодня, 01:04

«Астана» уступила пльзеньской «Виктории», «Брюгге» победил «Буде-Глимт»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Астана» проиграла пльзеньской «Виктории» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги конференций — 0:3.

Чешская команда выиграла все шесть матчей в группе C и заняла первое место. Казахстанцы стали третьими в группе и вылетели из еврокубков.

Лига конференций. Группа C
14 дек, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
3:0
Астана

В других матчах вечера «Брюгге» победил «Буде-Глимт» (3:1), «Лилль» разгромил оставшийся вдевятером «Клаксвик» (3:0), а «Бешикташ» оказался сильнее «Лугано» (2:0).

Лига конференций. Группа A
14 дек, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:0
Клаксвик
Лига конференций. Группа A
14 дек, 23:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
1:2
Олимпия Л
Лига конференций. Группа B
14 дек, 23:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
3:1
Гент
Лига конференций. Группа B
14 дек, 23:00. Arena Lublin (Люблин)
Заря Лг
4:0
Брейдаблик
Лига конференций. Группа C
14 дек, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
3:0
Балкани
Лига конференций. Группа D
14 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
3:1
Буде-Глимт
Лига конференций. Группа D
14 дек, 23:00. Letzigrund (Цюрих)
Лугано
0:2
Бешикташ

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций пройдет 18 декабря.

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