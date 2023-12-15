«Астана» уступила пльзеньской «Виктории», «Брюгге» победил «Буде-Глимт»

«Астана» проиграла пльзеньской «Виктории» на выезде в матче 6-го тура групповой стадии Лиги конференций — 0:3.

Чешская команда выиграла все шесть матчей в группе C и заняла первое место. Казахстанцы стали третьими в группе и вылетели из еврокубков.

В других матчах вечера «Брюгге» победил «Буде-Глимт» (3:1), «Лилль» разгромил оставшийся вдевятером «Клаксвик» (3:0), а «Бешикташ» оказался сильнее «Лугано» (2:0).

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций пройдет 18 декабря.