Моуринью об отбытии дисквалификации: «Вышел из тюрьмы. Готов к поездке на Лигу конференций»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал истечение срока своей дисквалификации.

«Вышел из тюрьмы. Готов к поездке на Лигу конференций», — написал Моуринью в Instagram.

Напомним, что тренера дисквалифицировали на два матча серии А за жест в адрес главного арбитра встречи с «Вероной» (2:2). 59-летний португалец не мог руководить римской командой в играх со «Специей» (1:0) и «Атлантой» (1:0).

Завтра, 10 марта, «Рома» встретится с «Витессом» в матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнеме. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.