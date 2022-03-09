Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:30

Моуринью об отбытии дисквалификации: «Вышел из тюрьмы. Готов к поездке на Лигу конференций»

Моуринью оригинально прокомментировал истечение срока своей дисквалификации
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал истечение срока своей дисквалификации.

«Вышел из тюрьмы. Готов к поездке на Лигу конференций», — написал Моуринью в Instagram.

Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

Напомним, что тренера дисквалифицировали на два матча серии А за жест в адрес главного арбитра встречи с «Вероной» (2:2). 59-летний португалец не мог руководить римской командой в играх со «Специей» (1:0) и «Атлантой» (1:0).

Завтра, 10 марта, «Рома» встретится с «Витессом» в матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Гелредом» в Арнеме. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: https://www.instagram.com/p/Ca4kpsVoxm3
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
0
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига конференций: «Базель» Чалова сыграет с «Марселем» и другие пары 1/8 финала
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости