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Сегодня, 14:30

Лига конференций — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

«Астон Вилла» сыграет с «Лиллем» в четверть финале Лиги Конференции
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Луан Перес (ФК «Фенербахче»).
Фото Global Look Press

В четверг, 11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги конференции

11 апреля, четверг

19:45. «Олимпиакос» — «Фенербахче»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19:45. «Виктория Пльзень» — «Фиорентина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

22:00. «Брюгге» — «ПАОК»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, «Кинопоиск»

22:00. «Астон Вилла» — «Лилль»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Игра», «Кинопоиск»

Ответные игры 1/4 финала ЛК состоятся 18 апреля, в четверг.

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

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ФК Брюгге
ФК Лилль
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
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