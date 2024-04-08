Лига конференций

«Астон Вилла» сыграет с «Лиллем» в четверть финале Лиги Конференции

В четверг, 11 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.

Расписание четвертьфинала Лиги конференции

11 апреля, четверг

19:45. «Олимпиакос» — «Фенербахче»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko

19:45. «Виктория Пльзень» — «Фиорентина»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»

22:00. «Брюгге» — «ПАОК»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, «Кинопоиск»

22:00. «Астон Вилла» — «Лилль»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч Игра», «Кинопоиск»

Ответные игры 1/4 финала ЛК состоятся 18 апреля, в четверг.

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