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20 февраля, 14:36

Лесовой может вновь выйти в стартовом составе «Маккаби» на матч против «Гента»

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Полузащитник Даниил Лесовой может вновь выйти в стартовом составе хайфского «Маккаби» против «Гента» в матче плей-офф Лиги конференций, сообщает sport5.co.il.

Матч состоится в среду, 21 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени. Игра в Генте пойдет при закрытых дверях во избежание нарушений общественного порядка.

В первой игре «Маккаби» одержал победу со счетом 1:0. Лесовой вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

За «Маккаби» хавбек провел 3 матча, не отличившись голевыми действиями.

(Эли Швидлер)

Даниил Лесовой
ФК Гент
ФК Маккаби (Хайфа)
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