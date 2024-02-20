Лесовой может вновь выйти в стартовом составе «Маккаби» на матч против «Гента»

Полузащитник Даниил Лесовой может вновь выйти в стартовом составе хайфского «Маккаби» против «Гента» в матче плей-офф Лиги конференций, сообщает sport5.co.il.

Матч состоится в среду, 21 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени. Игра в Генте пойдет при закрытых дверях во избежание нарушений общественного порядка.

В первой игре «Маккаби» одержал победу со счетом 1:0. Лесовой вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

За «Маккаби» хавбек провел 3 матча, не отличившись голевыми действиями.

(Эли Швидлер)