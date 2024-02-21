«Маккаби» сыграл вничью с «Гентом» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций, Лесовой не появился на поле

«Маккаби» сыграл вничью с «Гентом» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций

«Маккаби» из Хайфы на выезде сыграл вничью с «Гентом» в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 1:1. Первый матч завершился победой израильского клуба — 1:0

Счет на 4-й минуте открыл форвард гостей Францди Пьерро. «Гент» отыгрался благодаря голу Тарика Тиссудали на 69-й минуте.

Российский полузащитник «Маккаби» Даниил Лесовой провел весь матч на скамейке запасных.

По итогам двух матчей «Маккаби» вышел в 1/8 финала Лиги конференций.