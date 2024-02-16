«Аякс» забил два гола в дополнительное время и сыграл вничью с «Буде-Глимтом»

«Аякс» сыграл вничью с «Буде-Глимтом» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 2:2. Встреча прошла в Нидерландах.

Полузащитник гостей Альберт Гренбэк оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. На 90-й минуте защитник норвежской команды Один Бьортуфт получил красную карточку. После этого хозяевам удалось забить два гола и уйти от поражения.

«Бетис» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» — 0:1. Единственный гол с пенальти забил Бруно Петкович.

«Серветт» и «Лудогорец» не выявили победителя — 0:0. Встреча прошла на стадионе в Женеве.

«Маккаби» из Хайфы одержал победу над «Гентом» — 1:0. Единственный гол забил гаитянский нападающий Францди Пьерро.

Российский нападающий израильской команды Даниил Лесовой вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

Ответные игры состоятся через неделю, 22 февраля.