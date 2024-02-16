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16 февраля, 01:08

«Аякс» забил два гола в дополнительное время и сыграл вничью с «Буде-Глимтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. Аякс — Буде-Глимт — 2:2.
Фото Reuters

«Аякс» сыграл вничью с «Буде-Глимтом» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций — 2:2. Встреча прошла в Нидерландах.

Полузащитник гостей Альберт Гренбэк оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов. На 90-й минуте защитник норвежской команды Один Бьортуфт получил красную карточку. После этого хозяевам удалось забить два гола и уйти от поражения.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
2:2
Буде-Глимт

«Бетис» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» — 0:1. Единственный гол с пенальти забил Бруно Петкович.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:1
Динамо З

«Серветт» и «Лудогорец» не выявили победителя — 0:0. Встреча прошла на стадионе в Женеве.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Stade de Geneve (Женева)
Серветт Ж
0:0
Лудогорец

«Маккаби» из Хайфы одержал победу над «Гентом» — 1:0. Единственный гол забил гаитянский нападающий Францди Пьерро.

Российский нападающий израильской команды Даниил Лесовой вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

Лига конференций. 1/16 финала
15 февр, 23:00. Bozsik Arena (Будапешт)
Маккаби Хайфа
1:0
Гент

Ответные игры состоятся через неделю, 22 февраля.

Источник: Расписание плей-офф Лиги конференций
Лига конференций
ФК Аякс
ФК Бетис
ФК Буде-Глимт
ФК Гент
ФК Динамо (Загреб)
ФК Лудогорец
ФК Маккаби (Хайфа)
1
0
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