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Пеллегрини: «Чувствуем, что «Рома» может добиться положительного результата»

Капитан «Ромы» Пеллегрини прокомментировал ничью с «Лестером»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после ничьей с «Лестером» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций отметил, что верит в положительный исход противостояния.

«Это нормально, что такая команда, как «Лестер», доставляет тебе проблемы. Выступать на этой стадии непросто, но мы сделали свою работу хорошо. Чувствуем, что можем добиться положительного результата в ответной встрече», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033446--leicester-vs-roma/updates/
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