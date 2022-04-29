Пеллегрини: «Чувствуем, что «Рома» может добиться положительного результата»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после ничьей с «Лестером» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций отметил, что верит в положительный исход противостояния.

«Это нормально, что такая команда, как «Лестер», доставляет тебе проблемы. Выступать на этой стадии непросто, но мы сделали свою работу хорошо. Чувствуем, что можем добиться положительного результата в ответной встрече», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.