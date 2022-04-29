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«Фейеноорд» — «Марсель»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 апреля. «Фейеноорд» — «Марсель» — 3:2.
Фото AFP

«Фейеноорд» обыграл «Марсель» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций — 3:2. Игра прошла в Нидерландах.

В первом тайме команды обменялись двумя голами. После перерыва гол забил Сирил Дессерс и принес голландской команде победу.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Второй финалист определится в противостоянии «Ромы» и «Лестера». В первой игре была зафиксирована ничья — 1:1.

Футбол
Лига конференций
ФК Марсель
ФК Фейеноорд
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