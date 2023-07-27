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«Ференцварош» разгромил «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги конференций в первом матче после увольнения Черчесова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ференцварош» на своем поле разгромил «Шемрок Роверс» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:0.

Победу венгерскому клубу принесли голы Давида Шигера, Адама Траоре, Барнабаша Варги и экс-защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

«Ференцварош» 19 июля объявил об увольнении российского специалиста с поста главного тренера клуба. Венгерский клуб уступил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Клаксвику» с Фарерских островов (0:0; 0:3).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
27 июл, 20:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
4:0
Шэмрок Роверс

Футбол
Лига конференций
ФК Ференцварош
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