«Ференцварош» разгромил «Шемрок Роверс» в квалификации Лиги конференций в первом матче после увольнения Черчесова
«Ференцварош» на своем поле разгромил «Шемрок Роверс» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:0.
Победу венгерскому клубу принесли голы Давида Шигера, Адама Траоре, Барнабаша Варги и экс-защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.
«Ференцварош» 19 июля объявил об увольнении российского специалиста с поста главного тренера клуба. Венгерский клуб уступил в первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Клаксвику» с Фарерских островов (0:0; 0:3).
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