«Рома», «Фейеноорд» и «Ренн» пробились в групповой турнир Лиги конференций
Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций.
«Рома» победила «Трабзонспор» (3:0). В первой игре римский клуб обыграл соперника со счетом 2:1.
«Фейеноорд» на выезде уступил «Эльфсборгу» со счетом 1:3, но благодаря домашней победе 5:0 завоевал путевку в групповой этап.
«Ренн» на выезде обыграл «Русенборг» (3:1) после домашней победы 2:0.
Лига конференций
Плей-офф
Ответные матчи
«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 3:1 (1:1)
Первый матч — 0:0
26 августа. Ларнака. Стадион «Антонис Пападопулос».
«Витесс» (Нидерланды) — «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (1:0)
Первый матч — 3:3
26 августа. Арнем. Стадион «ГелреДом».
«Копенгаген» (Дания) — «Сивасспор» (Турция) — 5:0 (2:0)
Первый матч — 2:1
26 августа. Копенгаген. Стадион «Паркен».
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 4:0 (2:0)
Первый матч — 3:3
26 августа. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
«Рома» (Италия) — «Трабзонспор» (Турция) — 3:0 (1:0)
Первый матч — 2:1
Судья: Йованович (Сербия).
26 августа. Рим. Стадион Олимпийский.
«Русенборг» (Норвегия) — «Ренн» (Франция) — 1:3 (0:2)
Судья: Рачковски (Польша).
Первый матч — 2:0
26 августа. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
«Эльфсборг» (Швеция) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 3:1 (1:0)
Первый матч — 0:5
26 августа. Бурос. Стадион «Boras Arena».
«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Шахтер Кг» (Казахстан) — 2:0 (2:0)
Первый матч — 2:1
26 августа. Нетания. Стадион «Виннер Стэдиум».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю