«Рома», «Фейеноорд» и «Ренн» пробились в групповой турнир Лиги конференций

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций.

«Рома» победила «Трабзонспор» (3:0). В первой игре римский клуб обыграл соперника со счетом 2:1.

«Фейеноорд» на выезде уступил «Эльфсборгу» со счетом 1:3, но благодаря домашней победе 5:0 завоевал путевку в групповой этап.

«Ренн» на выезде обыграл «Русенборг» (3:1) после домашней победы 2:0.

Лига конференций

Плей-офф

Ответные матчи

«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 3:1 (1:1)

Первый матч — 0:0

26 августа. Ларнака. Стадион «Антонис Пападопулос».

«Витесс» (Нидерланды) — «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (1:0)

Первый матч — 3:3

26 августа. Арнем. Стадион «ГелреДом».

«Копенгаген» (Дания) — «Сивасспор» (Турция) — 5:0 (2:0)

Первый матч — 2:1

26 августа. Копенгаген. Стадион «Паркен».

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 4:0 (2:0)

Первый матч — 3:3

26 августа. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

«Рома» (Италия) — «Трабзонспор» (Турция) — 3:0 (1:0)

Первый матч — 2:1

Судья: Йованович (Сербия).

26 августа. Рим. Стадион Олимпийский.

«Русенборг» (Норвегия) — «Ренн» (Франция) — 1:3 (0:2)

Судья: Рачковски (Польша).

Первый матч — 2:0

26 августа. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».

«Эльфсборг» (Швеция) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 3:1 (1:0)

Первый матч — 0:5

26 августа. Бурос. Стадион «Boras Arena».

«Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Шахтер Кг» (Казахстан) — 2:0 (2:0)

Первый матч — 2:1

26 августа. Нетания. Стадион «Виннер Стэдиум».