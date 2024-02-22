«Буде-Глимт» встретится с «Аяксом» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций в четверг, 22 февраля. Матч состоится на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Буде-Глимт» — «Аякс» можно следить на матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно покажет сайт matchtv.ru. Также лучшие моменты матча можно посмотреть в перекличке на «Матч Премьер».

Первая игра между командами завершилась вничью — 2:2. Норвежцы вели в счете в основное время игры, амстердамская команда чудесным образом смогла отыграться только в добавленное время: на 91-й и 97-й минутах встречи.

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