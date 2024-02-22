Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

22 февраля, 19:30

«Буде-Глимт» — «Аякс»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Буде-Глимт» сыграет с «Аяксом» в Лиге конференций 22 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брайан Бробби, ФК «Аякс».
Фото Global Look Press

«Буде-Глимт» встретится с «Аяксом» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций в четверг, 22 февраля. Матч состоится на стадионе «Аспмюра» в Буде (Норвегия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Буде-Глимт» — «Аякс» можно следить на матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно покажет сайт matchtv.ru. Также лучшие моменты матча можно посмотреть в перекличке на «Матч Премьер».

Первая игра между командами завершилась вничью — 2:2. Норвежцы вели в счете в основное время игры, амстердамская команда чудесным образом смогла отыграться только в добавленное время: на 91-й и 97-й минутах встречи.

Лига конференций. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
1:2
Аякс

Лига Европы: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Буде-Глимт
0
Читайте также
Сборная Испании сыграет на Евро 2024 в «группе смерти»
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Маккаби» сыграл вничью с «Гентом» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций, Лесовой не появился на поле

Лига конференций: смотреть онлайн-перекличку всех матчей 22 февраля
Новости
RSS RSS
Все новости