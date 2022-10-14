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«Вест Хэм» обыграл «Андерлехт», «Ницца» проиграла «Словацко»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. «Вест Хэм» — «Андерлехт» — 2:1.
Фото Global Look Press

В четверг, 13 октября, состоялись матчи 4-го тура группового турнира Лиги конференций.

В вечернем блоке игр, которые начались в 22.00 по московскому времени, «Вест Хэм» благодаря голу Джаррода Боуэна обыграл «Андерлехт», «Жальгирис» оказался сильнее «Пюника» (2:1), «Ницца» в меньшинстве проиграла «Словацко» (1:2), «Балканы» потерпели поражение от «Сивасспора», «Хапоэль» и «Лех» поделили очки (1:1), «Мольде» на выезде выиграл у «Шэмрока» (2:1).

Матчи 5-го тура пройдут 27 октября. Команды, занявшие первые места в группах, выйдут сразу в 1/8 финала, а команды со вторых мест сыграют в 1/16 финала.

Лига конференций
ФК Андерлехт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Мольде
ФК Ницца
ФК Сивасспор
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