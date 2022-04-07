«Фейеноорд» и «Славия» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

«Фейеноорд» дома сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом — 3:3.

Голами в составе нидерландской команды отметились Маркос Сенеси, Луис Синистерра и Оркун Кекчю.

За чешский клуб забили Питер Олайинка, Йира Коллинс Сор и Ибраим Траоре, который спас команду от поражения на 90+5 минуте матча.

Ответная встреча между «Фейеноордом» и «Славией» в 1/4 финала Лиги конференций пройдет 14 апреля в чешской Праге на стадионе «Эден».