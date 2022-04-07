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Сегодня, 21:40

«Фейеноорд» и «Славия» сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Фейеноорд» — «Славия» — 3:3.
Фото AFP

«Фейеноорд» дома сыграл вничью с пражской «Славией» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций. Игра завершилась со счетом — 3:3.

Голами в составе нидерландской команды отметились Маркос Сенеси, Луис Синистерра и Оркун Кекчю.

За чешский клуб забили Питер Олайинка, Йира Коллинс Сор и Ибраим Траоре, который спас команду от поражения на 90+5 минуте матча.

Ответная встреча между «Фейеноордом» и «Славией» в 1/4 финала Лиги конференций пройдет 14 апреля в чешской Праге на стадионе «Эден».

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:3
Славия Пр
Голы
Синистерра, 10 (1:0), Олайинка, 41 (1:1), Коллинс Сор, 67 (1:2), Сенеси, 74 (2:2), Оркун Кекчю, 86 (3:2), Траоре, 90+5 (3:3)
Фейеноорд
Марсиано Педерсен Сенеси Маласиа Траунер Оркун Кекчю (Хендрикс, 89) Эурснес Тил (Торнстра, 65) Синистерра Линссен (Дессерс, 64) Нелсон (Джаханбахш, 77)
Славия Пр
Коларж Холеш (Мадсен, 90+1) Ба Таловеров (Лингр, 66) Кудела Качараба Оскар Дорли Траоре Олайинка (Тецл, 83) Коллинс Сор Шранц
Предупреждения
Траунер 20’, Педерсен 44’, Марсиано 45+2’, Сенеси 53’, Синистерра 84’  -  Олайинка 45+2’, Таловеров 57’, Шранц 85’
Судьи
Мелер (Турция)
Футбол
Лига конференций
ФК Славия (Прага)
ФК Фейеноорд
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