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«Тобол» вышел в финал отбора Лиги конференций, «Сабах» — вылетел

Руслан Минаев
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«Тобол» на выезде сыграл с «Дерри Сити» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций. Основное время и дополнительные таймы завершились победой клуба из Северной Ирландии — 1:0.

Так как, первая игра завершилась в пользу казахстанского клуба (1:0), команды исполнили серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Тобол» — 6:5.

В финале квалификации Лиги конференций клуб встретится с «Викторией» Пльзень.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:45. Brandywell (Дерри)
Дерри Сити
1:0
Тобол Кс

«Сабах» в гостях проиграл «Партизану» — 0:2. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу азербайджанского клуба, который возглавляет российский тренер Мурад Мусаев.

В серии пенальти сильнее оказались сербы — 5:4.

«Партизан» в финале отбора Лиги конференций встретится с «Норшелланном».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 22:00. FK Partizan (Белград)
Партизан
2:0
Сабах
Лига конференций
ФК Партизан
ФК Тобол
0
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«Фенербахче» и «АЗ Алкмар» вышли в финал отбора Лиги конференций
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