«Фенербахче» и «АЗ Алкмар» вышли в финал отбора Лиги конференций
«Фенербахче» на выезде победил «Марибор» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 3:0. Первая игра завершилась победой стамбульского клуба — 3:1.
В ответном матче игра была остановлена из-за драки фанатов.
«Фенербахче» в финале отбора Лиги конференций встретится с «Твенте».
«АЗ Алкмар» дома обыграл «Санта-Колома» — 2:0. Первая встреча завершилась победой клуба из Нидерландов со счетом 1:0.
Андоррский клуб возглавляет россиянин Дмитрий Черышев.
«АЗ Алкмар» в финале квалификации Лиги конференций сыграет с «Бранном» (Норвегия).
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