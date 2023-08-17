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17 августа, 23:43

«Фенербахче» и «АЗ Алкмар» вышли в финал отбора Лиги конференций

Руслан Минаев
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«Фенербахче» на выезде победил «Марибор» в ответном матче полуфинала квалификации Лиги конференций — 3:0. Первая игра завершилась победой стамбульского клуба — 3:1.

В ответном матче игра была остановлена из-за драки фанатов.

«Фенербахче» в финале отбора Лиги конференций встретится с «Твенте».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:15. Ljudski vrt (Марибор)
Марибор
0:3
Фенербахче

«АЗ Алкмар» дома обыграл «Санта-Колома» — 2:0. Первая встреча завершилась победой клуба из Нидерландов со счетом 1:0.

Андоррский клуб возглавляет россиянин Дмитрий Черышев.

«АЗ Алкмар» в финале квалификации Лиги конференций сыграет с «Бранном» (Норвегия).

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
2:0
Санта-Колома

Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Марибор
ФК Фенербахче
0
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