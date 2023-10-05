Лига конференций: «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Брюгге», «Лилль» не сумел обыграть фарерский «Клаксвик»

«Буде-Глимт» дома уступил «Брюгге» в матче 2-го тура группового турнира Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол на 20-й минуте забил Ханс Ванакен.

Российский голкипер норвежского клуба Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провел весь матч.В паралле

«Буде-Глимт» с 1 очком замыкает группу D Лиги конференций. «Брюгге» (4 очка) занимает вторую строчку в квартете.

В параллельном матче этой группы швейцарский «Лугано» обыграл «Бешикташ» (3:2), уступая со счетом 0:2 по ходу встречи.

В игре группы A «Лилль» на выезде не сумел обыграть фарерский «Клаксвик» — 0:0.