Брестское «Динамо» проведет домашний матч Лиги конференций в Ереване

Брестское «Динамо» свой домашний матч во втором раунде квалификации Лиги конференций против «Виктории» проведет в Ереване, информирует официальный сайт белорусского клуба.

Матч пройдет 29 июля без присутствия зрителей. Первая игра против «Виктории» состоится 22 июля в чешской Пльзене.

Ранее сообщалось, что ответная еврокубковая встреча с чешской командой будет проведена в грузинском Батуми, но организация матчей для «Динамо» в этой локации не представляется возможной.