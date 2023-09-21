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Сегодня, 21:49

Боснийский «Зриньски» обыграл АЗ, уступая 0:3 после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боснийский «Зриньски» дома одержал победу над АЗ в 1-м туре групповой стадии Лиги конференций — 4:3.

Хозяева уступали со счетом 0:3 после первого тайма, но сумели перевернуть игру, забив 4 мяча в оставшиеся 45 минут.

Победу боснийской команде принесли дубль Звонимира Кожуля и голы Йосипа Чорлуки и Алдин Хрвановича. За АЗ отличились Майрон ван Бредероде, Свен Мейнанс и Дани де Вит.

«Зриньски» с 3 очками возглавил группу E Лиги конференций. На втором месте идет «Легия», обыгравшая «Астон Виллу» (3:2).

Лига конференций. Группа E
21 сент, 19:45. HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg) (Мостар)
Зриньски
4:3
АЗ
Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
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