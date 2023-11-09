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Сегодня, 23:17

«Буде-Глимт» Хайкина в гостях обыграл «Бешикташ» в Лиге конференций

Руслан Минаев
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Никита Хайкин.
Фото Reuters

«Буде-Глимт» на выезде обыграл «Бешикташ» в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1.

У гостей дубль оформил Фарис Мумбанья. У хозяев гол забил Тайфур Бингель.

Российский вратарь «Буде» Никита Хайкин сделал за игру 5 сэйвов.

Норвежский клуб с 7 очками занимает второе место в таблице группы D. Лидер — «Брюгге» (7 очков). «Лугано» на третьем месте с 4 очками. «Бешикташ» — последний с 1 очком.

С раскладами групп Лиги конференций можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Лига конференций. Группа D
09 нояб, 20:45. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
1:2
Буде-Глимт
Лига конференций. Группа H
09 нояб, 20:45. Right to Dream Park (Фарум)
Норшелланн
1:1
Спартак Тр
Лига конференций. Группа E
09 нояб, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
2:0
Зриньски
Лига конференций. Группа C
09 нояб, 20:45. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
1:0
Динамо З
Лига конференций. Группа C
09 нояб, 18:30. Astana Arena (Астана)
Астана
0:0
Балкани

Источник: Таблицы Лиги конференций
Никита Хайкин
Лига конференций
ФК Астана
ФК Бешикташ
ФК Буде-Глимт
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Динамо (Загреб)
ФК Легия
ФК Норшелланн
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