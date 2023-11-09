«Буде-Глимт» Хайкина в гостях обыграл «Бешикташ» в Лиге конференций

«Буде-Глимт» на выезде обыграл «Бешикташ» в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций — 2:1.

У гостей дубль оформил Фарис Мумбанья. У хозяев гол забил Тайфур Бингель.

Российский вратарь «Буде» Никита Хайкин сделал за игру 5 сэйвов.

Норвежский клуб с 7 очками занимает второе место в таблице группы D. Лидер — «Брюгге» (7 очков). «Лугано» на третьем месте с 4 очками. «Бешикташ» — последний с 1 очком.

С раскладами групп Лиги конференций можно ознакомиться на сайте «СЭ».