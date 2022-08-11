Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА

Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает «Прессбол».

В 12 играх наши четыре белорусских клуба общими усилиями добились лишь одной победы и трех ничейных результатов при 8 поражениях. Общий балл на страну — всего 0,625.

На предпоследнем месте в таблице оказалась Андорра — 0,666 балла.

У Сан-Марино — 0,833, у Люксембурга — 0,875, у Эстонии — 1,166, у Мальты — 2,250.