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11 августа, 23:45

Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает «Прессбол».

В 12 играх наши четыре белорусских клуба общими усилиями добились лишь одной победы и трех ничейных результатов при 8 поражениях. Общий балл на страну — всего 0,625.

На предпоследнем месте в таблице оказалась Андорра — 0,666 балла.

У Сан-Марино — 0,833, у Люксембурга — 0,875, у Эстонии — 1,166, у Мальты — 2,250.

Источник: https://www.pressball.by/news/football/419689
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