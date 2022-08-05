«Янг Бойз» переиграл КуПС, «Твенте» обыграл «Чукарички» в квалификации Лиги конференций
«Янг Бойз» на выезде переиграл финнский КуПС (2:0) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Голы забили Жан-Пьер Нсаме и Елия Мешак.
В других встречах «Твенте» выиграл у «Чукарички» (3:1), «Хайдук» переиграл «Виторию» (3:1), «Истанбул ББ» на выезде одержал победу над «Брейдабликом» (3:1), «Бреннбю» благодаря голу Марко Дивковича обыграл «Базель» (1:0).
Ответные встречи состоятся через неделю, 11 августа.
Лига конференций
3-й отборочный раунд
Первые матчи
КуПС (Финляндния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2
«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Левски» (Болгария) — 0:1
«Заря» (Украина) — «Университатя» (Румыния) — 1:0
«Лугано» (Швейцария) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 0:2
«Чукарички» (Сербия) — «Твенте» (Нидерланды) — 1:3
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Коньяспор» (Турция) — 1:1
«Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция) — 1:3
«Бреннбю» (Дания) — «Базель» (Швейцария) — 1:0
«Брейдаблик» (Исландия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:3
«Фехервар» (Венгрия) — «Петрокуб» (Молдавия) — 5:0
«Хайдук» (Хорватия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 3:1
«Данди Юнайтед» (Шотландия) — АЗ (Нидерланды) — 1:0