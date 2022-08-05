«Янг Бойз» переиграл КуПС, «Твенте» обыграл «Чукарички» в квалификации Лиги конференций

«Янг Бойз» на выезде переиграл финнский КуПС (2:0) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Голы забили Жан-Пьер Нсаме и Елия Мешак.

В других встречах «Твенте» выиграл у «Чукарички» (3:1), «Хайдук» переиграл «Виторию» (3:1), «Истанбул ББ» на выезде одержал победу над «Брейдабликом» (3:1), «Бреннбю» благодаря голу Марко Дивковича обыграл «Базель» (1:0).

Ответные встречи состоятся через неделю, 11 августа.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

Первые матчи

КуПС (Финляндния) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Левски» (Болгария) — 0:1

«Заря» (Украина) — «Университатя» (Румыния) — 1:0

«Лугано» (Швейцария) — «Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — 0:2

«Чукарички» (Сербия) — «Твенте» (Нидерланды) — 1:3

«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Коньяспор» (Турция) — 1:1

«Сепси» (Румыния) — «Юргорден» (Швеция) — 1:3

«Бреннбю» (Дания) — «Базель» (Швейцария) — 1:0

«Брейдаблик» (Исландия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:3

«Фехервар» (Венгрия) — «Петрокуб» (Молдавия) — 5:0

«Хайдук» (Хорватия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия) — 3:1

«Данди Юнайтед» (Шотландия) — АЗ (Нидерланды) — 1:0