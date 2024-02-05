«Айнтрахт» не стал включать ван де Бека в заявку на Лигу конференций

«Айнтрахт» оставил вне заявки на Лигу конференций арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Sky in Germany.

С момента перехода в немецкую команду 26-летний нидерландец принял участие в трех матчах, провел на поле в сумме 172 минуты и не отличился результативными действиями.

Согласно регламенту, после зимнего трансферного окна клубы могут внести в заявку на еврокубки троих новичков. «Айнтрахт» решил заявить защитника Филиппа Макса, а также нападающих Уго Экитике и Сашу Калайджича.

В 1/16 финала Лиги конференций «Айнтрахт» встретится с бельгийским «Юнионом». Первый матч состоится 15 февраля, ответная игра пройдет 22 февраля.