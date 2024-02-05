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5 февраля, 05:16

«Айнтрахт» не стал включать ван де Бека в заявку на Лигу конференций

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Айнтрахт» оставил вне заявки на Лигу конференций арендованного у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Sky in Germany.

С момента перехода в немецкую команду 26-летний нидерландец принял участие в трех матчах, провел на поле в сумме 172 минуты и не отличился результативными действиями.

Согласно регламенту, после зимнего трансферного окна клубы могут внести в заявку на еврокубки троих новичков. «Айнтрахт» решил заявить защитника Филиппа Макса, а также нападающих Уго Экитике и Сашу Калайджича.

В 1/16 финала Лиги конференций «Айнтрахт» встретится с бельгийским «Юнионом». Первый матч состоится 15 февраля, ответная игра пройдет 22 февраля.

Донни ван де Бек
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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